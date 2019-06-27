Kara Kuvvetlerimiz 2 bin 228 yaşına girdi. Yıl dönümü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir video paylaşıldı.

Tam 2 bin 228 yıl geçti. Atlar zırhlı araçlara, oklar füzelere, toplar tanklara döndü.Ancak verilen mücadelenin amacı hep gittiği yere adalet götürmekti. Ya da vatan toprağını savunmak.Milli imkanlar ve teknolojiyle güçlenen Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 228'inci Kuruluş Yıl Dönümü geride kaldı. Türk ordusu bugün ATAK'lar, ALTAY'lar, FIRTINA Obüsleri, Poyrazlar, BORAN'lar, HİSAR'lar, GÖKBEY'ler, İHA'larlar terör örgütlerinin kabusu...Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk vurgulu bir video paylaştı.Mehmetçiğin verdiği mücadeleden kareler nefes kesti.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir mesaj yayımladı. Akar mesajında "Kara Kuvvetlerimiz, önemli görevler üstlenmekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.