Kara yollarında trafiği etkileyecek çalışmalar! İşte kritik güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasındaki 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, sürücüler Edirne yönünden çift yönlü olarak seyredecek.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU'NDA ALTERNATİF GÜZERGAH

İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan Aydın Güney Kavşağı'nda, Aydın-Muğla devlet yolundan çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kollar üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Sürücüler, bu noktada şehir merkezine yönlendirilerek alternatif güzergahları kullanmak zorunda kalacak.

TOPRAKKALE-İSKENDERUN OTOYOLU'NDA TRAFİK TEK YÖNE DÜŞTÜ

Hatay’a ulaşımı sağlayan Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Hatay istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü olarak sürdürülüyor.

HEYELAN TEHLİKESİ: AYANCIK-SİNOP YOLU TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Ayancık-Sinop yolunun 11-12. kilometreleri arasındaki heyelan önleme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

FİNİKE YOLU SAATLİK OLARAK KAPANACAK

Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle sürücüler için zaman zaman yol kapanmaları yaşanacak. Çalışmaların sürdüğü 10.00-17.00 saatleri arasında yol, belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

KIRŞEHİR-KIRIKKALE YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANILIYOR

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilecek. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ KAPATILDI

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunda bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak sürücüler Ilgaz Dağı yolunu kullanabilecek.

BATMAN-SİİRT YOLUNDA TRAFİK İKİ YÖNLÜ AKACAK

Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 19-20. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

HOPA-ARTVİN YOLUNDA TÜNEL ÇALIŞMALARI

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünelde drenaj sistemleri temizliği yapılıyor. Bu nedenle 10-14 Mart tarihleri arasında 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.