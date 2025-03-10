Kara yollarında trafiği etkileyecek çalışmalar! İşte kritik güzergahlar
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok noktada trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin, yol güzergahlarındaki uyarılara dikkat etmesi ve alternatif yolları tercih etmesi öneriliyor. İşte detaylar…
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasındaki 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, sürücüler Edirne yönünden çift yönlü olarak seyredecek.
İZMİR-AYDIN OTOYOLU'NDA ALTERNATİF GÜZERGAH
İzmir-Aydın Otoyolu'nda bulunan Aydın Güney Kavşağı'nda, Aydın-Muğla devlet yolundan çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kollar üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Sürücüler, bu noktada şehir merkezine yönlendirilerek alternatif güzergahları kullanmak zorunda kalacak.
TOPRAKKALE-İSKENDERUN OTOYOLU'NDA TRAFİK TEK YÖNE DÜŞTÜ
Hatay’a ulaşımı sağlayan Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun 1-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Hatay istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü olarak sürdürülüyor.
HEYELAN TEHLİKESİ: AYANCIK-SİNOP YOLU TEK ŞERİDE DÜŞTÜ
Ayancık-Sinop yolunun 11-12. kilometreleri arasındaki heyelan önleme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
FİNİKE YOLU SAATLİK OLARAK KAPANACAK
Elmalı-Finike yolunun 25-26. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle sürücüler için zaman zaman yol kapanmaları yaşanacak. Çalışmaların sürdüğü 10.00-17.00 saatleri arasında yol, belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.
KIRŞEHİR-KIRIKKALE YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANILIYOR
Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilecek. Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ KAPATILDI
Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunda bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Kastamonu istikametindeki sol tüp trafiğe kapatıldı. Alternatif olarak sürücüler Ilgaz Dağı yolunu kullanabilecek.
BATMAN-SİİRT YOLUNDA TRAFİK İKİ YÖNLÜ AKACAK
Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 19-20. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
HOPA-ARTVİN YOLUNDA TÜNEL ÇALIŞMALARI
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. kilometrelerindeki 10 tünelde drenaj sistemleri temizliği yapılıyor. Bu nedenle 10-14 Mart tarihleri arasında 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı