Karaborsa bilet satışlarına operasyon: 5 siteye erişim engeli getirildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol karşılaşmalarına ait biletlerin resmi kanallar dışında satıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Tespit edilen 5 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Karaborsa bilet satışlarına operasyon: 5 siteye erişim engeli getirildi
Yayınlanma:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol maçlarına ait biletleri karaborsada sattığı iddia edilen internet sitelerine yönelik soruşturma başlattı. Başsavcılık Spor Suçları Soruşturma Bürosu’nun resen başlattığı soruşturmada, karşılaşmalara ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı ve devredildiği iddiaları incelendi.

Soruşturma sürecinde bazı internet sitelerinin yetkileri olmadan bilet satışına aracılık ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda “kombinedevret”, “yarbilet”, “biletwise”, “ticketfoni” ve “ticketbix” isimli siteler hakkında İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasa çerçevesinde erişim engeli kararı verildi.

Başsavcılık, taraftarların ve kulüplerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla işlemlerin sürdüğünü, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturmanın titizlikle devam ettiğini duyurdu.

Meteoroloji 5 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptıMeteoroloji 5 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptıYurt
Tokat’ta tavuk dürüm yiyen 19 öğrenci fenalaştı: Hastaneye kaldırıldılarTokat’ta tavuk dürüm yiyen 19 öğrenci fenalaştı: Hastaneye kaldırıldılarYurt
Sinir krizi geçiren adam 30 işçinin kaldığı binayı ateşe verdiSinir krizi geçiren adam 30 işçinin kaldığı binayı ateşe verdiYurt
karaborsa erişim engeli
Günün Manşetleri
8 maddelik bildiri yayımlandı
5 siteye erişim engeli getirildi
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Sahte profille tuzağa düşürüp 10 kat hesap ödettiler!
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi!
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Çok Okunanlar
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor 500 bin TL konut kredisinin 10 yıllık ödemesi dudak uçuklatıyor
En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu! En düşük emekli maaşında zam senaryoları belli oldu!
MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural MASAK’tan IBAN ile transferlere yeni kural
Altın piyasasında sert yükseliş! Altın piyasasında sert yükseliş!