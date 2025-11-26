Karaborsa bilet satışlarına operasyon: 5 siteye erişim engeli getirildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol maçlarına ait biletleri karaborsada sattığı iddia edilen internet sitelerine yönelik soruşturma başlattı. Başsavcılık Spor Suçları Soruşturma Bürosu’nun resen başlattığı soruşturmada, karşılaşmalara ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı ve devredildiği iddiaları incelendi.

Soruşturma sürecinde bazı internet sitelerinin yetkileri olmadan bilet satışına aracılık ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda “kombinedevret”, “yarbilet”, “biletwise”, “ticketfoni” ve “ticketbix” isimli siteler hakkında İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı yasa çerçevesinde erişim engeli kararı verildi.

Başsavcılık, taraftarların ve kulüplerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla işlemlerin sürdüğünü, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturmanın titizlikle devam ettiğini duyurdu.