Karabük günlerdir alevlerle mücadele ediyor: “Ev yapılır, ağaç dikilir ama bir canı geri getiremeyiz”

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 5 gündür etkisini sürdüren orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada olduklarını belirten Çetinkaya, “Karabük’ün Üçbaş, Kamış, Boyalı, Tandır, Mehterler ve Cemal Ovası gibi birçok noktasında cansiperane bir mücadele verildiğini” ifade etti. Yangınların hem ormanlık alanları hem de yaban hayatını ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Başkan Çetinkaya, “Şu ana kadar çok şükür köylerimizde can kaybı yaşanmadı. Tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız tahliye edildi, köylerin güvenliği sağlandı” dedi.

HAVA VE KARA MÜDAHALESİ EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR

Yangının farklı bölgelerde halen aktif olduğunu belirten Çetinkaya, “Tandır, Mehterler ve Avdan Yaylası’nda uçak ve helikopterlerle, Cemal Ovası’nın üst bölgesinde ise greyder ve dozerlerle müdahale sürüyor” açıklamasını yaptı. Yangının Üçbaş’tan Davutlar’a kadar sıçramasını önlemek için her türlü tedbirin alındığını belirten Başkan, çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğünü söyledi.

Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı vatandaşları uyaran Özkan Çetinkaya, “Yangının köylere ulaştığı ya da hava araçlarının kullanılmadığı gibi doğru olmayan paylaşımlar yapılıyor. Oysa devletimizin tüm unsurları sahada. Bakan yardımcılarımız, valimiz, milletvekillerimiz, teknik ekiplerimiz gecesini gündüzüne katıyor” ifadelerini kullandı. Çetinkaya, yangınla mücadelenin teknik boyutuna da değinerek, İHA'lar aracılığıyla anlık ısı haritalarının izlendiğini ve müdahalenin bu verilere göre yönlendirildiğini belirtti.

BAŞKANDAN VATANDAŞLARA UYARI: "ORMANLAR HEPİMİZİN"

Yangınların çıkış nedenlerine dikkat çeken Başkan Çetinkaya, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. “Anız yakma, bağ-bahçe atıklarını yakma, sigara izmaritlerini söndürmeden doğaya atma gibi eylemler çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Ormanlar hepimizin. Bizi büyüten bu toprakların alevler içinde olması her Karabüklüyü derinden yaralıyor” dedi.

Tahliye sürecine de değinen Başkan Çetinkaya, bazı vatandaşların evlerini terk etmek istemediğini belirtti. Buna rağmen hızlı şekilde önlemler alındığını vurgulayan Çetinkaya, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait yurtlar ile kamu misafirhaneleri halkın kullanımına açıldı, hayvanlar güvenli bölgelere sevk edildi” dedi. Ayrıca, “Bu köyler bizim yerli köylerimiz. Vatandaşlarımızın yakınları merkezde ya da çevre ilçelerde yaşadığı için barınmada sıkıntı yaşanmadı” şeklinde konuştu.

"BU TOPRAKLARI YENİDEN YEŞERTECEĞİZ"

Can kaybının yaşanmaması için gösterilen çabanın önemine dikkat çeken Başkan Çetinkaya, “Ev yapılır, hayvan alınır, ağaç dikilir ama bir vatandaşımızı ya da bir kuzumuzu bu lanet alevlere kurban vermemek tek arzumuz” sözleriyle vurgulu bir açıklama yaptı.

Yangınla mücadelenin sadece Karabük için değil, tüm Türkiye için örnek bir dayanışma içinde sürdüğünü belirten Çetinkaya, “Karabük’ün yüzde 70’i ormanlık alan. Kayalık yapıda, reçineli çam ağaçlarının olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu da yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Ancak bu beladan birlik ve beraberlik içinde çıkacağımıza inanıyoruz” dedi.

Açıklamasının sonunda ise, “Bu toprakları yeniden yeşerteceğiz, köylerimizi tekrar inşa edeceğiz” ifadelerini kullanan Özkan Çetinkaya, “Geçmiş olsun. Rabbim bu felaketi bir daha yaşatmasın” diyerek sözlerini tamamladı.