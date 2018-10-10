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Karaburun'da göçmen faciası

İzmir Karaburun açıklarında batan göçmen teknesindeki 26 kişiyi arama çalışmaları bugün de sürdü. Helikopterle havadan desteklenen çalışmalarda, kurbağa adamlar da deniz dibini taradı.

Karaburun'da göçmen faciası

Yunanistan'a geçmeye çalışırken İzmir Karaburun'da batan göçmen teknesinde 26 kişinin bulunduğu belirlendi. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı denizde kaybolan göçmenler için arama kurtarma çalışmalarını yeniden başlattı. 

1 Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri denizde, jandarma ve emniyet birimleri ise karada çalışma yürüttü. 

İzmir Emniyeti Su Altı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar da deniz dibini taradı. 

Facia sonrası 6'sı karada ve 2'si denizde olmak üzere 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın arama kurtarma çalışmaları geç saatlere kadar devam etti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #yunanistan #karaburun #izmir
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