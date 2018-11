Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı

Önceki gün Türkiye ve Dünya kamuoyuna duyurduğumuz ABD-Ukrayna Stratejik Ortaklığı Üzerine Açıklama (Joint Statement on U.S.-Ukraine Strategic Partnership), bakalım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve İYİPARTİ Genel Başkanı Meral Akşener’in Salı günü konuşmalarına nasıl yansıyacak...

Açıklamayı Dün Aydınlık başlıktan duyurdu. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo, üç gündür bu haberi işliyor. Türkiye’nin gerçek gündemi budur.



WASHINGTON BULUŞMASININ ACI MEYVESİ

Bilindiği gibi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin 16 Kasım 2018 günü Washington’da buluştular. ABD-Ukrayna Stratejik Ortaklığı Üzerine Açıklama, bu görüşmenin acı meyvesidir. Metin, ABD Dışişleri Bakanlığı sitesine, görüşmeden 11 gün sonra, 27 Kasım 2018 günü kondu.



TÜRKİYE’YE DÜŞMANLIK İLANI

Türkiye Cumhuriyeti, TürkAkım’ın Avrupa bağlantısını durdurma iddiasındaki bu antlaşmaya karşı siyaset belirlemek ve uygulamak durumundadır. Çünkü ABD ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık, bu antlaşmayla birlikte çok ciddî bir içerik kazanmıştır. Antlaşmada, Türkiye’ye karşı düşmanca bir niyet ilan edilmektedir. ABD ve Ukrayna hükümetleri, “TürkAkım’ı durdurmak için sürekli eşgüdümde bulunacaklarını” açıklıyorlar.

ABD ve Ukrayna hükümetleri, TürkAkım’ın Avrupa’ya ulaşmasını durdurmak için komisyonlar kuruyorlar ve faaliyet planlarını da açıklıyorlar. Bu amaçla sık sık toplantı yapacaklarını da açıklamada belirtiyorlar.



RUSYA VE ALMANYA DA HEDEFTE

Antlaşma, yalnız Türkiye’yi değil, Rusya ve Almanya’yı da hedef alıyor. ABD ve Ukrayna, Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akımı 2 (Nord Stream 2) gaz hattını durdurmak için sürekli işbirliği yapacaklarını da açıkladılar.

Rusya, hem TürkAkım’ın, hem de Kuzey Akımı 2’nin ortağı. Bu durumda, ABD’nin cephesi bir kez daha belirlenmiş oluyor. ABD merkezli Atlantik ile Avrasya arasındaki cepheleşme, enerji alanında da kendini gösteriyor.



TÜRKİYE BAŞINI KUMA GÖMEMEZ

ABD’nin Türkiye’deki işbirlikçilerine bakıyoruz, “Biz Karadeniz’deki anlaşmazlıklara taraf olmayalım” havasındalar.

Karadeniz, acaba nerede, Kuzey Kutbunda mı, Pasifik Okyanusu’nda mı, yoksa Afrika’nın güneyinde mi?

Karadeniz’e en geniş kıyısı olan ülke Türkiye.

TürkAkım, Türkiye’yi hem Rusya’ya hem de Avrupa’ya bağlayan enerji hattı. Türkiye ekonomisi ve güvenliği için stratejik değerde.

ABD, İsrail ve Yunan donanmaları, Doğu Akdeniz ve Ege’de namlularını Türkiye’ye çevirmiş tatbikatlar yapıyorlar.

Münbiç’te ve Fırat’ın Doğusunda Türkiye, ABD ile cephe cepheye gelmiş.

Ve Türkiye, Karadeniz’deki anlaşmazlıklara taraf olmamalıymış!

Bu Amerikanca lafları Türkçeye çevirecek olursak: Türkiye kendi enerji güvenliği, mavi vatanının güvenliği, toprak bütünlüğü konularında taraf olmayacak!



STRATEJİSİZ YÖNETİM

Şu anda AKPARTİ Hükümetinin Türkiye’nin güvenliği ve ekonomik çıkış yolu konusunda bir strateji kurmadığını görüyoruz. Özellikleri bu! Siyasetin bütün alanlarına pazarlıkçı gözlüğüyle bakıyorlar. Strateji yok, at pazarlığı var!

Oysa Türkiye ekonomisi için biricik çözüm olan Üretim Ekonomisi ile Güvenliğimiz konusundaki siyasetler, örtüşmüş bulunuyor. Zaten strateji kurmak, her alandaki çözümleri bir cephede birleştirmeyi gerektirir. Ege’de başka, Doğu Akdeniz’de başka, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde başka başka, Karadeniz’de bir başka strateji kuramaz, başka başka siyasetler belirleyemezsiniz. Bugünkü AKPARTİ Yönetiminin Avrasya yönelişi belli olmakla birlikte, bu yönelişi tutarlı ve kararlı olarak uygulayamadığı görülüyor. Hayat, buna izin vermez.



STRATEJİSİ OLAN BİR TAKIM MUHALEFET

HDP, CHP ve İyi Parti ise, birbirleriyle uyumlu, tutarlı bir strateji izliyorlar. Bu üç parti, her konuda ABD stratejisine göre kendilerini ayarlıyorlar. Yerel seçimlerde bir araya gelmeleri de bu nedenledir.



TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIK VE ÜRETİM STRATEJİSİ

VATAN PARTİSİ ise, Türkiye’nin vatan bütünlüğünü ve güvenliğini sağlayacağı, Üretim Ekonomisini inşa edeceği iklimi saptamıştır ve stratejisini kurmuştur.

Türkiye, güvenliğini Batı Asya Birliği ve Avrasya ittifakları içinde sağlayabilir. Ege, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Kafkaslar, Batı Asya, Orta Asya, nereye bakarsanız bakın, Türkiye açısından aynı cepheleşmeyi görüyoruz. Bütün bu alanlarda, Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve yurtta huzur hedeflerini saptadığımız zaman, dostlar aynı, karşı güçler aynı.

Üretim Ekonomisini inşa cephesi de, Batı Asya ve Avrasya ülkeleriyle birleşiyor. Almanya, son ABD-Ukrayna Antlaşmasında da görüldüğü gibi Avrasya cephesindedir.

Batı Asya ve Avrasya Stratejisi, Türkiye’nin güvenlik ve üretim stratejisidir.