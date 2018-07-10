Giresun'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu-Giresun Havalimanı'na sevk edilen ATAK, Kobra ve Sikorsky helikopterleri, bu sabah havalanarak Karadeniz ormanlarında operasyona katıldı.

Giresun'un Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası'nda dün sabah PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Özel Harekât (JÖH) timinden Uzman Çavuş Ali Cevizci kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölge tamamen ablukaya alınırken, yaylalarda bugün de çok sayıda zırhlı araç konuşlandırıldı.



SINIR HATLARI YAKIN TAKİPTE

JÖH timi ve komandolar ile Polis Özel Harekât (PÖH) ekipleri, teröristlere karşı bölgedeki operasyonları sürdürürken, Tunceli'den de Ordu-Giresun Havalimanı'na ATAK, Kobra ve Sikorsky tipi helikopterler sevk edildi. Bu sabah operasyon bölgesine havalanan helikopterlerle, Karadeniz ormanlarında teröristlerin izi sürülürken, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Tokat ve Sivas sınır hattı da yakın takibe alındı. Giresun kırsalında sıkışan teröristlerin bulunduğu bölgede dikkati dağıtmak amacıyla, diğer örgüt mensuplarının çevre illerde de eylemler yapabileceğini belirten güvenlik birimleri, Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Sivas bölgelerinde de teyakkuzda olunmasını istedi.



KIŞ ÜSLENMESİNDEN ÇIKIP AÇ KALDILAR

Bölgede 2 ve 3'erli grup halinde olduğu belirtilen PKK'lı teröristlerin, kış üslenmesinden çıktıktan sonra aç kaldıkları, yayla evlerinden yiyecek çalmak için de yayla bölgelerine gittikleri, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucunda da bölgeden kaçamadıkları belirtildi.



YAYLADA HAVA HAREKATI BAŞLADI, VATANDAŞLAR UYARILDI

Giresun'un Güce ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olmasının ardından, Tunceli'den Ordu- Giresun Havalimanı'na sevk edilen ve buradan havalanıp Giresun başta olmak üzere Karadeniz'de yaylalar, kırsal ile ormanlık alanlar da ATAK ve Kobra, Sikorsky helikopterlerinin de katılımıyla başlatılan geniş çaplı operasyonlar sürüyor.



Güce ilçesine bağlı Körükbelen Yaylası'nda yaşanan çatışmanın ardından ormanlık alanda izlerini kaybettiren PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölge havadan ve karadan ablukaya alınırken, bölgedeki birçok yaylalara ise konuşlandırılan zırhlı araç eşliğindeki güvenlik güçleri arama- tarama faaliyetlerde bulundu. 3 kişi oldukları tespit edilen teröristlerin başında 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in olduğu belirtilirken, güvenlik güçleri yayladaki evlerde oturan vatandaşlara ise hava harekatı için 'ormanlık alanlarda bulunmamaları' yönünde uyarıda bulundu.



Öte yandan bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle ara verilen helikopter destekli hava harekâtının sisin dağılmasıyla yeniden süreceği öğrenildi.