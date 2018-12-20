Rusya ve Ukrayna krizinde gerilimi tırmandıracak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna, savaş gemilerini bir kez daha Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren Kerç Boğazı'na göndereceğini açıkladı.

Kerç Boğazı’nda Ukrayna ve Rusya savaş gemilerinin Kasım ayında karşı karşıya gelmelerinin ardından gerilimi tırmandıracak yeni bir açıklama yapıldı.



Ukrayna’nın savaş gemilerini bir kez daha Kerç Boğazı’na gönderme hazırlığında olduğu bildirildi.



Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksandr Turçikov, “Gemilerimizin Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından Azak Denizi kıyılarındaki limanlarına geçişi sırasında partnerlerimizin de bulunmasını teklif ediyoruz. " dedi.



Turçikov, AGİT ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini, Ukrayna’nın hiçbir yasayı ihlal etmediğini kanıtlamak için gemilerine davet edeceklerini açıkladı.



Ukraynalı yetkili, Azak Denizi ve Karadeniz kıyılarına yeni füze sistemleri yerleştirdikleri bilgisini verdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ukrayna'nın amacının seçimler öncesi tansiyonu yükseltmek olduğunu ifade etti. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun seçimler öncesinde oyunu artırmak amacıyla Ukraynalı askerleri Kerç Boğazı'na gönderdiğini ifade etti.



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