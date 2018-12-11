Türkiye'nin Kıbrıs'taki deniz üssü ile ilgili yaptığı hazırlıklar gündemdeyken, dikkatler Karadeniz'e çekildi. Türkiye Karadeniz'de de tam donanımlı yeni bir üs kuruyor. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Türkiye'nin bu hamlesi ile ilgili "son derece yerinde ve stratejik" değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'de sular iyice ısınmışken Türk Akımı projesi ve Rısya-Ukrayna krizi ile dikkatler Karadeniz'e de yoğunlaştı.



Kıbrıs'ta yeni bir deniz üssü kurma hazırlığında olan Türkiye, Doğu Karadeniz'de de harekete geçiyor.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 9’uncu deniz üssünü Doğu Karadeniz’e kurma kararı aldı.



Milliyet'in haberine göre bölgede üs inşaat çalışmaları başladı. Üs; fırkateyn, denizaltı ve hücumbot gibi donanmamızın ana vurucu unsurlarına lojistik destek sağlayacak.



Bölgenin ekonomik kalkınması için de büyük önem arz eden üste yaklaşık 400 asker ve 200 sivil memur görev yapacak.



Trabzon Sürmene'de kurulacak üs'le ilgili Emekli Tümaamiral Cem Gürdeniz,"son derece yerinde ve stratejik" değerlendirmesinde bulundu.



Sürmene’de üs kurulması son derece yerinde ve doğru bir jeostratejik hamledir. Sürmene üssü, deniz kuvvetlerimizin harekat yeteneğinin artmasını sağlarken, bölgenin endüstriyel ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Kuzey Kıbrıs’ta da bir deniz üssüne, Doğu Akdeniz’de Mersin Taşuçu’nda ise büyük çaplı bir tersaneye ihtiyacımız var.



ulusal.com.tr