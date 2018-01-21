Batı Karadeniz, kuzey ve güney Ege ile Marmara'da yarın, Doğu Karadeniz'de ise salı günü fırtına bekleniyor.

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz, kuzey ve güney Ege'de kuvvetli, Marmara'da ise 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi.



Fırtınanın, Salı gününe kadar etkili olmasının öngörüldüğü ifade edildi.



Doğu Karadeniz'de ise Salı günü akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın, Çarşamba gününe kadar etkili olacağı vurgulandı.



Ulaşımda aksamalar yaşanabilir



Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.