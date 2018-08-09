Tabakhane Deresi'nin debisinin yükselmesi nedeniyle Ünye ilçesine Ordu yönünden ulaşımı sağlayan karayolu araç trafiğine kapatıldı.

Tabakhane Deresi'nin debisinin yükselmesi dolayısıyla Ünye ilçesine Ordu yönünden ulaşımı sağlayan karayolu araç trafiğine kapatıldı.



Sağanağın devam ettiği ilçedeki Tabakhane Deresi'nin debisi, yükselmeye devam ediyor.

Üzerindeki köprüler daha önce araç ve yaya trafiğine kapatılan derenin taşma ihtimali dolayısıyla belediye ekipleri, zarar görmemeleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde vatandaşları anonslarla uyarıyor.



Trafik ekipleri, Ünye ilçesine Ordu yönünden ulaşımı sağlayan karayolunu güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapattı.

Tabakhane Deresi'nin bazı bölgelerinde suyun yola taştığı gözlendi.



"8 köprüde tahribat oluştu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu'daki selle ilgili olarak, "8 adet köprümüzde tahribat oluştu, bunların bir tanesi sahil yolunda olmak üzere 7 adedi göçtü, hizmet veremiyor." dedi.

Ünye'de incelemelerde bulunan Turhan, daha sonra Ordu Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

Turhan, buradaki basın açıklamasının ardından Ordu Çevre Yolu'nun Eskipazar mevkisinde sürdürülen yol çalışmalarını inceledi, ardından inşaat şantiyesine geçerek çalışanlardan bilgi aldı.

Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde oluşan taşkınların hasara yol açtığını söyledi. Turhan, şöyle devam etti:

"Bazı konutlarda, iş yerlerinde ve araçlarda hasar oldu. Yine 8 adet köprümüzde tahribat oluştu, bunların bir tanesi sahil yolunda olmak üzere 7 adedi göçtü, ulaşıma hizmet veremiyor, 1 adedinin de yaklaşım dolgusunda boşalma oldu. Şu anda burası da hizmet dışı ama karayolları ekiplerimiz yaklaşım dolgusunun tamiratını yaptıktan sonra burayı da hizmete açacağız. Diğer köprülerimizle ilgili olarak en kısa zamanda ihaleleri yaparak inşa çalışmalarına başlayacağız. Bunların da önümüzdeki süreç içinde inşaatını tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz."



'8 vatandaş taburcu edildi'

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ordu'da meydana gelen sel felaketinde başta 112 Acil Sağlık hizmetleri ve hastaneler olmak üzere sağlıkla ilgili gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığı belirtildi.

Açıklamada, sel felaketinde yaralanan vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Yaşanan felakette yaralanan 10 vatandaşımız sağlık kurumlarımıza getirilmiştir. Yaralanan vatandaşlarımızdan 8'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş; hayati tehlikesi olmayan 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, Ordu'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."



