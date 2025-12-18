Karadeniz’de düşürülen İHA sonrası MSB’den açıklama geldi: “Zaafiyet iddiaları gerçeği yansıtmıyor”

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki başlıklara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Terörle mücadele faaliyetlerinden hudut güvenliğine, savunma sanayiindeki yeni teslimatlardan bölgesel gelişmelere kadar pek çok konuda bilgi paylaşılırken, Karadeniz yönünden yaklaşan ve F-16’lar tarafından düşürülen insansız hava aracıyla (İHA) ilgili ayrıntılar da kamuoyuna aktarıldı.

HAVA SAVUNMA ZAFİYETİ İDDİALARINA NET YANIT

Bakanlık kaynakları, aracın radar, elektro-optik ve elektronik harp sistemleri gibi çoklu veri kaynaklarıyla tespit, teşhis ve takibinin yapıldığını belirtti. Aracın düşük radar kesit alanına sahip olması, irtifa ve hız özellikleri nedeniyle tespitinin zorluğuna dikkat çekilmesine rağmen, sürecin tek bir sensöre bağlı kalmadan çapraz doğrulamalarla yürütüldüğü ifade edildi.

Yapılan analizler sonucunda aracın kontrolden çıktığının anlaşıldığı vurgulanırken, müdahalenin sivil havacılık güvenliği ve yerleşim yerlerinin emniyeti gözetilerek "kontrollü" biçimde en uygun noktada yapıldığı aktarıldı. Enkazın geniş bir alana yayılması nedeniyle teknik incelemenin sürdüğü belirtilirken, kamuoyundaki eleştirilere şu ifadelerle set çekildi: "Hava savunma sistemimizin zaafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır."

RUSYA VE UKRAYNA’YA ACİL KODLU İKAZ

Karadeniz’deki güvenliği tehdit eden bu tür olayların tekrarlanmaması adına Ankara, diplomatik kanalları da devreye soktu. Bakanlık, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşa atıfta bulunarak, her iki tarafın da Karadeniz’in güvenliğini tehlikeye atacak bu tarz olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmaları konusunda muhatapların ikaz edildiğini duyurdu.

Toplantıda güney sınırındaki gelişmeler de masadaydı. Suriye Hükümeti’nin ülkede istikrarı sağlama çabalarını yakından izlediklerini belirten kaynaklar, terör örgütü SDG’nin entegrasyonu tartışmalarına da değindi. Ankara’nın pozisyonu, "Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemektedir. Konuyla ilgili muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz." sözleriyle özetlendi.

DONANMADA TARİHİ GÜN: 20 ARALIK

Türk Deniz Kuvvetleri, gücüne güç katacak dev bir törene hazırlanıyor. 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek törenlerde birçok kritik platform sahneye çıkacak.

Törende Hızırreis Denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracı hizmete alınacak. Ayrıca Pakistan MİLGEM Projesi’nin ikinci gemisi Khaibar’ın teslimi yapılacak, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamındaki Akhisar gemisinin teslimatları gerçekleştirilecek ve Koçhisar gemisine bayrak çekilecek. Aynı gün Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi’nin 7’nci gemisi için de sac kesimi yapılacak.

Savunma sanayiindeki "gurur verici gelişim süreci" kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edilen yeni sistemler de tek tek sıralandı. Listede; modernize edilen M60T tankı, Lazer Arayıcı Başlıklı Uzun Menzilli Tanksavar (L-UMTAS) füzesi, KARAOK Tanksavar Silah Sistemi ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) yer aldı.

Listede en dikkat çeken unsurlardan biri ise Bayraktar TB-3 SİHA oldu. Öte yandan Genel Maksat Helikopteri projesinin 7’nci üretimi olan T-70 helikopterinin 23 Aralık’ta Hava Kuvvetleri’ne teslim edileceği, MKE tarafından üretilen Türkiye’nin ilk piyade tipi Modern Makineli Tüfeğinin (MMT) kalifikasyonunun da tamamlandığı müjdelendi.

HUDUTLARDA SIKI DENETİM

Terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ederken, son bir haftada 6 PKK’lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Sahada mayın, el yapımı patlayıcı ve sığınakların imhası sürerken, sınır güvenliğinde de çarpıcı rakamlar paylaşıldı.

Yılbaşından bu yana hudutlarda yakalanan kişi sayısı 9 bin 683’e, geçişi engellenenlerin sayısı ise 65 bin 277’ye ulaştı. Sadece son bir haftada 8’i terör örgütü üyesi 192 şahıs yakalanırken, Van ve Hakkari hattında 284 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 2025 yılı sürekli işçi temini başvurularının 22-26 Aralık tarihlerinde alınacağı hatırlatıldı.

Toplantıda İsrail’in Gazze, Suriye ve Lübnan’daki saldırıları sert bir dille eleştirilirken, Sarıkamış Şehitleri ile 62 yıl önce EOKA tarafından Kıbrıs’ta gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamının kurbanları anıldı.