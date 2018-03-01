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Karadeniz'de merak uyandıran askeri sevkıyat

Kastamonu'dan son 4 günde çok sayıda askeri araç Karadeniz yönüne doğru geçiş yaptı. Merak uyandıran sevkiyatın nedenini yetkililer açıkladı. Vatandaşlar konvoyları alkış ve sloganlarla karşıladı

Karadeniz'de merak uyandıran askeri sevkıyat

Ankara'daki askeri birliklerden çıkış yaptığı belirtilen, üzerinde roket ve ağır silahların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, 4 gündür Kastamonu üzerinden Sinop yönüne geçiş yapıyor.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN ALKIŞ VE SLOGANLARLA KARŞILANIYOR



DHA'nın haberine göre, askeri araç konvoyları, vatandaşlar tarafından alkış ve sloganlarla karşılanırken, yetkililer, sevkiyatın tatbikat için yapıldığını ve Sinop'ta deneme atışları yapıldığını belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #karadeniz #kastamonu #askeri araç
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