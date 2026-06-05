Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! 1 ölü, 4 yaralı

Olayın hemen ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçerek kurtarma operasyonunun düğmesine bastı. Batan teknenin yakınlarında bulunan "BURAK KAYA" isimli diğer bir balıkçı teknesi, saldırı sonrası denizdeki personeli hızla güvertesine alarak İnebolu yönüne doğru intikale başladı. Ancak karaya dönüş yolculuğu sırasında, kurtarılan denizcilerden sağlık durumu kritik olan bir kişi yaşamını yitirdi. Sağ kalan dört yaralı personelin tedavisine başlanması için sahil güvenlik unsurları bölgeye yönlendirildi.

Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, yaralıların güvenli bir şekilde limana getirilmesi ve ilk tıbbi müdahalenin yapılması amacıyla tahliyeyi gerçekleştiren tekneye denizde ulaştı. Ekipler, vefat eden gemicinin cenazesini ve yaralıları gemiye transfer ederek hızla karaya doğru dönüş yoluna geçti.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"05 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz’de (Kırım batısı, Sivastapol açıkları) Türk bayraklı DURU 67 isimli balık avlama teknesine saldırı düzenlendiği bilgisi alınmıştır. Saldırı sonucu hasar alan DURU 67 isimli balıkçı teknesi batmıştır. Yakın bölgede bulunan BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralı balıkçımızı ivedilikle tahliye ederek İnebolu istikametine doğru intikale başlamış, intikal esnasında yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurumuz (TCSG-96) BURAK KAYA isimli balıkçı teknemize saat 19.20’de Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nin kuzeyinde İnebolu Limanı’na 115 deniz mili mesafede ulaşmıştır. Vefat eden balıkçımızın naaşı ve yaralı balıkçılarımız Sahil Güvenlik unsuruna transfer edilerek tıbbi müdahaleye başlanılmış ve İnebolu Limanı’na geri intikale geçilmiştir."