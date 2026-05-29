Karadeniz'de Türk sahipli kuru yük gemisine saldırı

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye seyir halindeki Türk sahipli kuru yük gemisinin İHA saldırısına uğradığını, olayda 2 Türk vatandaşının hafif yaralandığını bildirdi.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Karadeniz'de Türk sahipli kuru yük gemisine saldırı
Yayınlanma:

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye seyir halindeki Türk sahipli kuru yük gemisinin İHA saldırısına uğradığını, olayda 2 Türk vatandaşının hafif yaralandığını bildirdi.

Karadeniz'de Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye seyir halindeki Türk sahipli bir kuru yük gemisine yönelik insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Vanuatu bayraklı geminin 28 Mayıs gecesi saldırıya uğradığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Mürettebattan iki vatandaşımızın hafif yaralandığı öğrenilmiştir. Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları, Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

"KONTROLSÜZ TIRMANMADAN KAÇINILMALI"

Karadeniz'de son dönemde gözlenen savaş bağlantılı tırmanmanın bölge için doğurduğu risk ve tehditlere dikkat çekilen açıklamada, Türkiye’ye yönelik muhtemel olumsuz etkiler konusundaki uyarıların, ilgili tüm taraflara her düzeyde iletildiği vurgulandı.

Açıklamada, savaşın kontrolsüz biçimde tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır. Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz."

Caddeler göle döndü: Evler ve yollar su altında! İki şehri birden sel vurduCaddeler göle döndü: Evler ve yollar su altında! İki şehri birden sel vurduYurt
Telefonu açtı, kızının feryadını duydu! Kimsenin aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemiTelefonu açtı, kızının feryadını duydu! Kimsenin aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemiGündem
Radarları unutturacak icat! Görünmez dronları sesinden buluyorRadarları unutturacak icat! Görünmez dronları sesinden buluyorSavunma Teknolojileri
karadeniz kuru yük gemisi
Günün Manşetleri
Naci Görür İstanbul depremi tahminini değiştirdi!
Radarları unutturacak icat! Görünmez dronları sesinden buluyor
Türk Altın'dan Kurban Bayramı mesajı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
MGM'den son dakika uyarısı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Göbeklitepe'den sonra yeni odak Karahantepe!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun telefonda görüştü
Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak
Türkiye'nin ilk milli hızlı treninde testler sürüyor
Çok Okunanlar
MGM'den son dakika uyarısı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! MGM'den son dakika uyarısı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Caddeler göle döndü: Evler ve yollar su altında! İki şehri birden sel vurdu Caddeler göle döndü: Evler ve yollar su altında! İki şehri birden sel vurdu
Naci Görür İstanbul depremi tahminini değiştirdi! Naci Görür İstanbul depremi tahminini değiştirdi!
Göbeklitepe'den sonra yeni odak Karahantepe! Göbeklitepe'den sonra yeni odak Karahantepe!