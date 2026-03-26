Karadeniz'de Türk tankerine İDA saldırısı! Ulusal Kanal açıkladı: Türk tankerini kim vurdu?

İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede, Karadeniz sularında seyreden 140 bin ton ham petrol yüklü Türk işletmeli "Altura" tankeri gece yarısı saldırıya uğradı. Olayın tüm detayları, Ulusal Kanal ekranlarında Serkan Aksarı'nın sunduğu "Günaydın Türkiye" programında masaya yatırıldı. Programa bağlanan Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan'ın başkentteki kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, dron veya insansız hava aracı (İHA) kullanıldığı yönündeki iddiaların aksine gemi, su seviyesinden gelen bir insansız deniz aracıyla (İDA) vuruldu.

Saldırıda, tankerin doğrudan makine dairesine yapılan noktasal atışla tamamen devre dışı bırakılması ve batırılması hedeflendi. Geminin hızla ilk yardım talebinde bulunmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile çok sayıda acil durum ekibi bölgeye sevk edildi. Yayında, gemide bulunan çok sayıda personelin sağlık durumunda ve ham petrol yükünde şu an için olağanüstü bir tehlike rapor edilmediği aktarıldı.

BAKAN URALOĞLU'NDAN İDA DOĞRULAMASI

Programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun bir başka televizyon kanalında yaptığı ilk değerlendirmelere de yer verildi. Adnan Türkkan, Bakan Uraloğlu'nun saldırının insansız deniz aracıyla gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini belirterek, "Doğrudan makine dairesi hedef alınarak geminin bütünüyle etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiğini" açıkladığını izleyicilerle paylaştı.

SALDIRI KİM TARAFINDAN YAPILDI?

Saldırının kim tarafından yapıldığına dair kulis bilgilerini aktaran Türkkan, Ankara'da görüştüğü kaynakların olağan şüpheli olarak Ukrayna'yı işaret ettiğini söyledi. İstanbul merkezli Pergamond Denizcilik'e ait olduğu belirtilen tankerin, Rusya'dan petrol taşıması sebebiyle hedef seçildiği değerlendiriliyor.

Yayında ayrıca, geminin İran Milli Güvenlik Konseyi'nin eski Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin oğlu Muhammed Hüseyin Şemhani ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialar da dile getirildi. Ancak Türkkan, eylemin İran tarafından Türkiye'yi başka ülkelerle karşı karşıya getirmek amacıyla yapılan bir ters bayrak (false flag) operasyonu olmadığını, dış kaynaklı açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

Tarafsızlık söylemiyle Ukrayna'ya satılan İHA/SİHA gibi savunma sanayi ürünlerinin, dönüp Türk çıkarlarını ve yatırımlarını hedef aldığını savunan Türkkan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un geçmişteki uyarılarını hatırlattı. Peskov'un, "Türk Akımı ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının altyapısına yönelik sürekli Türk meslektaşlarımızı uyarıyoruz, endişelerimizi iletiyoruz, sürekli bilgiler sunuyoruz, yapmaya devam edeceğiz" ve "Türk tarafının da Kiev rejiminin, yani Ukrayna'nın, Zelenski'nin bu düşüncesiz eylemlerden sakınmak için nüfuz kullanmasını bekliyoruz" şeklindeki ifadelerini alıntılayarak, tehlikenin bağıra bağıra geldiğini ifade etti.

''ABD, İSRAİL VE UKRAYNA AYNI CEPHEDE YER ALIYOR''

Programın sunucusu Serkan Aksarı'nın, olayın Hatay'da fırlatılan İsrail füzeleri ve genel savaş atmosferiyle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği sorusu üzerine konuşan Türkkan, küresel ölçekteki cepheleşmeye dikkat çekti. ABD, İsrail ve Ukrayna'nın aynı cephede yer aldığını söyleyen Türkkan, İran'da şahlık rejimi kurmak isteyen Rıza Pehlevi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştüğünü ve Ukraynalı paralı askerlerin Gazze'deki saldırılara da katıldığını dile getirdi. Geçmişte Ankara ve Balıkesir'e kadar ulaşan İHA enkazlarını da anımsatan Türkkan, Karadeniz'de sivil bir ticari gemiye yapılan bu eylemin Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü, bağımsızlığını ve enerji güvenliğini doğrudan hedef aldığını kaydetti.