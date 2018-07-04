Erzincan'ın Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31), makam odasında kendisine ait silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Karakol komutanının ölümünün intihar ya da kazaen olma ihtimali ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay bugün akşam saatlerinde Erzincan'a 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesi Gümüşakar Karakolu'nda meydana geldi. Ankara Beypazarı nüfusuna kayıtlı ve bekar olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol, makam odasında kendi silahından çıkan kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, geçen yıl göreve başlayan Bol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın intihar ya da kazaen mi olduğu yapılan soruşturma sonrası belirlenecek. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı olayla ilgili idari tahkikat başlattı.



ANKARA'YA ACI HABER DÜŞTÜ

Erzincan’da görev yaptığı birlikteki makam odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol’un (36) acı haberi Ankara’nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki ailesine ulaştı.



Erzincan’a bağlı Refahiye ilçesi Gümüşakar Karakolu'nda görev yapan karakol komutanı Astsubay Üstçavuş Alper Nuh Bol, odasında silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Şehit Bol’un acı haberi Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köyündeki baba evine bugün gece saatlerinde ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Reşat Bol ve diğer aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.



Bekar olan Üstçavuş Bol’un evinin bulunduğu köy meydanına Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haber üzerine taziye ziyareti için köy sakinlerinin akınına uğradı. Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci de taziyeye gelerek aileye başsağlığı diledi. Bol’un cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından Yukarıpelit Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.