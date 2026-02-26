Karaköy'de vapur tekneye çarptı: Bir kişi denize düştü

Karaköy İskelesi açıklarında özel yolcu vapurunun balıkçı teknesine çarpması sonucu bir kişi denize düştü; halat ve can simidiyle kurtarılan kazazede hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karaköy İskelesi açıklarında yolcu vapurunun çarptığı tekneden denize düşen kişi, çevredeki vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı.

Beyoğlu Karaköy İskelesi açıklarına yanaşan özel yolcu vapuru, henüz bilinmeyen nedenle balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi alabora olurken bir kişi denize düştü.

Denize düşen kişi, başka bir vapurdan atılan halat ve can simidi sayesinde kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, kimliği belirlenen kazazede H.K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

karaköy vapur
