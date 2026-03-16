Karaman Valiliği, İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına soruşturma başlattı

12 Mart programında İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin görüntüler tepki çekti. Karaman Valiliği, programı hazırlayan okul yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Karaman Valiliği, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen programda İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.”

