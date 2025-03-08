Karaman'da 10 metre çapında obruk oluştu: Derinliği 65 metreyi buluyor

Karaman’ın Ortaoba Köyü’nde tarlada meydana gelen dev obruk, çevredeki halkı şaşkına çevirdi. Obruk, derinliği ve büyüklüğüyle endişe yaratıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Karaman'da 10 metre çapında obruk oluştu: Derinliği 65 metreyi buluyor
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Karaman’ın Ortaoba Köyü’nde, bir tarlada meydana gelen obruk, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. 10 metre çapında ve yaklaşık 65 metre derinliğe ulaşan dev çukur, görenleri ürpertti. Obruk oluşumunu fark eden çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirerek bölgedeki tehlikeyi bildirdiler.

Bölgeye intikal eden Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, obruğun çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, obruğun oluştuğu yerin, Konya’nın Karapınar ilçesine oldukça yakın olduğunu belirterek, bu tür doğal afetlerin daha sık yaşandığına dikkat çekti.

OBRUKLAR ARTMAYA BAŞLADI: SEBEP YERALTI SULARININ BİTMESİ Mİ?

Ziraat Odası Başkanı Bayram, Karaman’daki obruk sayısının son yıllarda hızla arttığına dikkat çekerek, "Obruk, köyün yakın bir noktasında meydana geldi. Bu obruk oldukça büyük ve ürpertici. En büyük nedenlerden biri, yeraltı sularının tükenmesidir." ifadelerini kullandı.

Bayram, obrukların oluşumunun sadece Karaman ve çevresinde değil, aynı zamanda Konya ve diğer bölgelere yakın alanlarda da sıklaştığını söyledi. Obrukların özellikle yeraltı su seviyesinin azalmasıyla daha büyük boyutlara ulaşabileceğine dair uzmanların uyarıları artmış durumda.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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