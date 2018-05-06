Türk milleti, demokrasinin önüne konulan imza barikatını yıkmaya devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza barajını geçti. Vatandaşlar Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e için imza vermek için ilçe seçim kurullarına gidiyor.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 100 bin imza ile aday olacak parti liderlerine destek sürüyor.



Adayların önüne konulan 100 bin imza barikatı, demokrasiye sahip çıkan Türk Milleti tarafından yerlebir ediliyor.



4 Mayıs günü ilçe seçim kurullarında başlayan imza seferberliği devam ediyor. Haftasonunu fırsat bilen vatandaşlar kurullara giderek tüm adayların seçime katılabilmesi için imza veriyor.



Sabah saat 8 itibariyle başlayan imza işlemleri yurt genelinde devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in ardından, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'da 100 bin imza engelini geçti.



İlçe seçim kurullarına giden vatandaşları, Vatan Partisi, Saadet Partisi ve İyi Parti temsilcileri karşılıyor. İmza işlemi için vatandaşlara bilgi veren temsilciler, vatandaşlara, imza verecekleri yere kadar eşlik ediyor. Nüfus cüzdanı ile seçim kuruluna giden vatandaşlara hangi isimi için imza verecekleri soruluyor. Bu doğrultuda yazıcıdan alınan iki nüsha belgeye vatandaşlar el yazıları ile destek verdikleri ismi yazıp belgeyi imzalıyor. Bir nüsha ilçe seçim kurulu tarafından alınırken, diğer nüsha imza atan vatandaşa teslim ediliyor.



Seçim kurullarında imza verme işlemi akşam saat 20:00'a kadar devam edecek.



İlçe seçim kurullarına giden vatandaşlar, Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e imza veriyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerine kurulan FETÖ'cü Balyoz ve Ergenekon kumpaslarını yerle bir eden, Silivri duvarlarını yıkan, AİHM'de yüz yıllık soykırım yalanını yerle bir eden Vatan Partisi Lideri Perinçek, şu an 400 milyar dolardan fazla iş hacminin Türkiye'ye yönelmesi için Çin'de üst düzey temaslarda bulunuyor.



Cumhurbaşkanı adayları için imza verme süreci 9 Mayıs çarşamba günü saat 20:00'da sona erecek.





ulusal.com.tr

