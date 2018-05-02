24 Haziran seçim takvimi işlerken partilerdeki hazırlıklar sürüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ayrı ayrı Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı. MHP ise AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı aday olarak göstermek için grup kararı aldı.

24 Haziran'daki seçime sayılı günler kala partilerdeki hazırlıklar hız kazandı.Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı adaylığı için iki yeni başvuru daha aldı. İlk başvuruyu ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 1 Mayıs günü yapmıştı.YSK'ya ilk gelen isim Akşener oldu. Karamollaoğlu ise öğleden sonra gelerek adaylık başvuru formunu teslim etti.Meclis'teki partilerde de hareketlilik sürüyor.Meclis'te kapalı grup toplantısı yapan MHP, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için karar aldı. MHP'nin Erdoğan'ın adaylığı için 4 Mayıs günü başvuru yapması bekleniyor.MHP'nin ittifak ortağı AKP ise seçim beyannamesi ve manifestosu metni üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 24 Haziran ile birlikte geçilecek başkanlık sisteminde AKP vekillerinin 3'te 2'sinin değişeceği belirtiliyor. Erdoğan'ın Meclis'te MHP'ye ihtiyaç duymamak için vekil sayısını çoğaltma stratejisi üzerinde çalıştığı da kaydedildi.Bu arada adayını henüz belirlemeyen CHP ise 4 Mayıs Cuma günü adayını ilan edecek.