Karar açıklandı: Ekrem İmamoğlu o davadan beraat etti!

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen kritik davada karar çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği açısından yakından takip edilen davalardan birinde önemli bir gelişme yaşandı. İmamoğlu, hakkında açılan "ihaleye fesat karıştırma" davasında beraat etti.

SUÇLAMA BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNE AİTTİ

Yargılamaya konu olan iddialar, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önceki görev yeri olan Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkindi. İmamoğlu, bu dönemdeki bazı ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılanıyordu. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda İmamoğlu'nun bu suçlamadan beraatine karar verdi.

