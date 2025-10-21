Karar açıklandı: Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu

Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, iki sanığı “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer iki sanık hakkında ise “cinayete yardım” suçundan hüküm verildi.

SAVCININ MÜTALAASI VE CEZA TALEBİ

Cinayet davasının altıncı duruşmasında savcı, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst sınırdan ceza verilmesini talep etmişti.

Savcı, ayrıca mahkemeden “Takdiri indirim ve haksız tahrik indirimi uygulanmasın” talebinde bulunmuştu. Duruşmada bu talepler doğrultusunda karar verilmesi bekleniyordu.

“ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ” MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI

Haber Global'e göre, yargılama süreci devam ederken, sanıklardan B.B.’nin diğer tutuklu sanık U.B.’ye yazdığı mektup ortaya çıktı.

B.B.’nin mektubunda şu ifadeler yer aldı: “Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu?”

Mektubun devamında şu satırlar bulundu: “Sen canını sıkma bir seneye çıkarsın, zaten beş aydır yatıyoruz. Altı-yedi ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var.”

B.B.’nin tahliye olan arkadaşlarına gönderdiği başka bir mektupta ise şu ifadeleri kullandığı bildirildi: “Yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Valla boş yere kendilerini yaktılar. Bir de senin yaşına ne kadar var. Mektup at bana foto yolla bana. Allah’ın izniyle çıkarız biz de baba. Neyse dostum kendine dikkat et seviyorum seni Allah’a emanet ol.”

Duruşmada Minguzzi ailesinin avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı savunmalarını tamamladı.

Ailenin avukatı Ersan Barkım, savunmasında “Ülke genelindeki anne ve babalar için verilecek karar çok önemli. Bir gün aynı şeyin kendi çocuklarının başına gelmemesi için bu karar büyük önem arz ediyor. Tüm ülkenin beklentisi de bu yönde.” ifadelerini kullandı.

Sanıkların savunmalarının dinlenmesine geçildiği sırada anne Yasemin Minguzzi, duruşma salonundan ayrıldı.