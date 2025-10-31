Karar bekleniyor! Grand Kartal Otel faciasında 8 yakınını kaybeden avukat isyan etti

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın felaketinde 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "Bu dava, rutin bir dava değil. Bu dava, 78 canın hesabının sorulduğu, Türkiye'ye örnek teşkil etmesi gereken ve adil karar verilmesini beklediğimiz bir dava." dedi.

Duruşma, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda bu dava için özel olarak oluşturulan bir salonda görüldü. Duruşmaya verilen arada basın mensuplarına bir açıklama yapan Gültekin, sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından mahkeme heyetinin nihai kararını açıklayacağını belirtti.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN VİDEO TALEBİ

Davanın seyrini değiştirebilecek iki önemli hususta talepte bulunduklarını aktaran Gültekin, şirketin yönetim kurulu üyesi olan tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül'ün daha önce katıldığı bir programda iş yaşamına ilişkin yaptığı konuşmayı içeren videonun salonda izletilmesini istediklerini kaydetti.

Savcılığın mütalaasında, Ergül ve onun kızları olan (yine şirketin yönetim kurulu üyesi olan) tutuklu sanıklar Ceyda Hacıbekiroğlu ile Elif Aras'ın "olası kastla öldürme" suçu yerine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep ettiğini hatırlatan Gültekin, şu ifadeleri kullandı: "Bunun gibi yüzlerce röportajı var. 24 saat nasıl çalıştıkları ve işleri ayakta tuttuklarına ilişkin açıklamaları mevcut. Biz bu 30 saniyelik görüntüyü mahkemede izletmek istedik. Bu dava, rutin bir dava değil. Bu dava, 78 canın hesabının sorulduğu, Türkiye'ye örnek teşkil etmesi gereken ve adil karar verilmesini beklediğimiz bir dava."

"30 SANİYELİK GÖRÜNTÜYE TAHAMMÜL EDEMEDİLER"

Gültekin, sanık vekillerine saatlerce söz hakkı tanıyan mahkeme heyetinin, talep ettikleri 30 saniyelik görüntünün izlenmesine ise tahammül edemediğini savundu. Gültekin, "Niye? Kamuoyunda infial oluşturacak diye. Kamuoyunda infial oluşturmadan, sessiz sedasız verilecek bir kararı biz kabul eder miyiz? Neticede biz adil bir karar istiyoruz." diyerek tepkisini dile getirdi.

"Acelecilik ve yangından mal kaçırma anlayışıyla adil bir karar verilemeyeceği" görüşünü de paylaşan Gültekin, "Emine (Murtezaoğlu Ergül) ve kızlarıyla ilgili, bu personelle ilgili 'olası kast'tan değil, başka bir şey çıkarsa, adalet yerini bulmazsa kıyamet kopar." şeklinde sert bir uyarıda bulundu.

Yangının ardından yürütülen adli süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline ilişkin yaşanan gelişmelere de değinen Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pazartesi günü bu konuyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunacağım ve taleplerimi yenileyeceğim. Bir aydır diğer meslektaşlarımın taleplerine cevap verilmemiş. Bu talepleri yenileyeceğim." Verilecek kararın basit bir karar olmadığının altını çizen avukat Gültekin, kamuoyunun yakından takip ettiği bu davada adil bir sonucun çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.