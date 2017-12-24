Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, İran'ın önde gelen haber ajanslarından Mehr'e verdiği röportajda İncirlik Üssü'nün neden kapatılması gerektiğini anlattı. “Türkiye’nin millî menfaatleri ve politikalarının NATO ile her zaman uyumlu olmadığını" belirten Karataş "ABD'nin İncirlik üssündeki nükleer bombalarla Türkiye'yi nükleer hedef haline getirdiğini" söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, İran'ın önde gelen haber ajanslarından Mehr'e verdiği özel röportajda, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu potansiyel ABD ve NATO tehlikesine dikkat çekti.



Karataş, "Türkiye, NATO şemsiyesi adı altında nükleer silahlara ev sahipliği yapmış, halen İncirlik’te bulunan tahrip gücü artırılmış 50 adet uçaklardan atılabilen taktik ABD nükleer bombalarına ev sahipliği yapmakta ve açıkça “nükleer hedef” olmaktadır" dedi.



"ABD’nin, İncirlik üssünden bölge ülkelerine yaptığı operasyonlarla terör örgütleri PKK/PYD ve FETÖ'ye verdiği desteği hatırlatan Karataş, İncirlik Üssünün neden kapatılması gerektiğini vurguladı. Karataş, "Nükleer silahlarını baskıyla İncirlik Türkiye’ye yerleştirerek Türkiye’yi nükleer hedef haline getiren, terör örgütlerine destek veren, komşularımızı tehdit eden ve bunlar için İncirlik Üssünü kullanan, bugüne kadar kendisine anlaşmalarla sağlanan hakları ihlal ederek burayı bir terör yuvası haline getiren ABD’ye İncirlik Üssünün kapatılması zorunluluktur" ifadelerini kullandı.



"NATO'nun ABD’nin oyuncağı hale geldiğini de" ifade eden Karataş, "NATO kesinlikle ve kesinlikle artık güvenilir bir organizasyon değildir. ABD, hem Türkiye için, hem komşuları için eskiden olduğu gibi şimdi de potansiyel bir tehlikedir... NATO ve ABD artık Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve sonrasında Türkiye ve İran’ın toprak bütünlüğünü hedef almış terör destekçisi potansiyel bir tehdit unsurudur. Artık NATO’dan ayrılmak ve başta komşu ülkeler İran, Irak, Suriye ve Rusya olmak üzere Batı Asyada yeni ittifaklar kurmak Türkiye’nin öncelikleri arasında olmalıdır" diye konuştu.



Karataş, NATO'dan çıkmak için referandum yapılması çağrısında da bulundu.



ulusal.com.tr