Amerika'nın Türkiye sınırına yerleştirdiği HIMARS füzeleri güvenlik tehdidi oluşturuyor. Uzmanlar bu füzelerin mutlaka kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

Türk Ordusu Zeytin Dalı Harekatı’nı yürütürken, Amerika'nın Gaziantep’te konuşlu HİMARS füzeleri bölge barışı için tehdit oluşturmaya devam ediyor.



Uzmanlar ise uyarıyor. Fırat Kalkanı Harekatı’nın başlangıcında Türkiye’nin Münbiç’e inmesini önlemek için sınıra konuşlandırılan bu füzelerin, olası Münbiç operasyonu öncesinde mutlaka kaldırılması gerektiğini söylüyor.



Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş hükümete seslendi, unutulan füzelerle ilgili harekete geçin çağrısı yaptı.



Amerika bu füzelerle sadece Türkiye'ye tehdit değil, PKK’ya da önemli bir destek sağlıyor.



92 kilometrelik menzili ile PYD'nin Münbiç işgalinde de kullanılan füzelerin bulunduğu Almalı Tepe'deki vatandaşlar da sistemin kaldırılmasını istiyor.



ulusal.com.tr