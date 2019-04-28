Sakarya Meydan Muharebesinin en zorlu anlarına şahitlik eden Karatepe’de “57’inci Tümen Şehitlerine Saygı Yürüyüşü” düzenlendi. 22 gün 22 gece ile dünyanın en uzun süren savaşında verilen 700 şehit bu yürüyüşüyle anıldı.

Sakarya Meydan Savaşı’nın en çetin cephesiydi. Bin 200 kişilik tümenin yarısından fazlası cephede toprağa karıştı.



Muharebenin en zorlu anlarına şahitlik eden ve 700 şehidin vatan için can verdiği Ankara Polatlı’daki Karatepe'de "57’inci Tümen Şehitlerine Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.



23 Ağustos- 13 Eylül 1921’de 22 gün ve 22 gece ile dünyanın en uzun süren meydan savaşında, 7 defa el değiştiren Karatepe’de 57’inci Tümen ağır kayıp vermişti.



Saygı yürüyüşüne Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Polatlı Kent Konseyi, Şehit Aileleri Derneği, Anadolu Doğa Grubu ve Doğa Gezginleri Derneği katıldı.Ayrıca, Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü, Çınar Kamp ve Doğa Sporları Topluluğu, Türkiye Emekli Subaylar Derneği ile Vatan Partisi de yürütüşte yer aldı.



Tanıtım Merkezi'nde buluşan ekipler, önce Tırnaksız Köyü'nde Halide Edip Adıvar Kahraman Kadınlar Müzesi'ni ve 12’inci Grup Şehitliği'ni ziyaret etti.



Öğle saatlerinde başlayan ve 5 kilometre süren yürüyüşün ardından Karatepe'ye çıkıldı



Türkiye’nin dört bir yanından Karatepe’ye gelen ziyaretçiler, burada İstiklal Marşı’nı okudu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.



Polatlı Tarihi Alanlar Araştırma Merkezi Başkanı Emekli Albay Kadim Koç, saygı yürüyüşünü Ulusal Kanal’a değerlendirdi.



HABER: TANSEV KARA

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