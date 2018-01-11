Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 28-30. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Özvatan-Felahiye yolunun 31-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Uşak-Banaz-Afyonkarahisar il sınırı yolunun 1-3. kilometreleri Denizli kavşağında ve Uzunköprü-Keşan yolunun 28. kilometresindeki Keşan sanayi kavşağında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 27-28. kilometrelerindeki Üskübü Melen Köprüsü yanına yeni köprü yapım çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 28-30. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
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