Karayollarının yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Polatlı-Ankara yolunun 28-30. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Özvatan-Felahiye yolunun 31-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar il sınırı yolunun 1-3. kilometreleri Denizli kavşağında ve Uzunköprü-Keşan yolunun 28. kilometresindeki Keşan sanayi kavşağında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 27-28. kilometrelerindeki Üskübü Melen Köprüsü yanına yeni köprü yapım çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

