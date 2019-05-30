Türkiye İstatistik kurumu 2018 yılında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri açıkladı. Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri verilerine göre, 186 bin 532 kazada 6 bin 675 kişi hayatını kaybetti.

2018 yılında Türkiye'de 186 bin 532 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 6 bin 675 kişi yaşamını yitirdi.



Verileri Türkiye İstatistik kurumu açıkladı. Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri detaylı bir şekilde yayınlandı.



Verilere göre,

- Ölen kişilerin yüzde 42.9’u sürücüler, yüzde 34.9’u yolcular, yüzde 22.2’si ise yayalar

- Ölenlerin yüzde 75.9’u erkek, yüzde 24.1’ikadın, yaralananların ise yüzde 67.8’i erkek, yüzde 32.2’si kadın

- Kusurların yüzde 89.5’si sürücü, yüzde 8.4’ü yaya, yüzde 0.9’unun yolcu, yüzde 0.6’sının taşıt ve yüzde 0.6’sının yol kaynaklı



Kazaların büyük çoğunluğu ise Temmuz ayında meydana gelmiş. En fazla kaza ise Cumartesi günleri gerçekleşmiş.





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