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Kardak'ta önleme devriyesi görevi sürüyor

Türk Sahil Güvenlik ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekipler, Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıkları civarında önleme devriyesi faaliyetine devam ediyor.

Kardak'ta önleme devriyesi görevi sürüyor

Türk Sahil Güvenlik ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekipler, Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıkları civarında önleme devriyesi görevini sürdürüyor.

Kardak krizinin 22'nci yılı dolayısıyla Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir geminin bölgedeki devriye faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemi ile iki bot sabah saatlerinden itibaren Çatal Ada, Çavuş Adası ve Kardak önlerinde devriye görevlerini sürdürdü. Çavuş Adası önlerinde ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir gemi bekleme görevi yaptı.

Uluslararası sularda seyreden Yunan sahil güvenlik gemisi dikkatle takip edildi.

Ekiplerin bölgedeki devriyesi sırasında, Turgutreis ve Gümüşlük Limanı'ndan çıkan bazı balıkçılar da bölgede avlandı.

Gün boyu kuru yük gemileri ile özel lüks yatlarında geçtiği Kardak kayalıkları bölgesinde, Türk güvenlik birimlerinin bekleyişi sürüyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kardak
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