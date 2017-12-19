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Kardak'ta yine gerginlik

Yunanistan ile Türkiye arasında, Ege Denizi'ndeki Kardak kayalarında yine gerilim yaşandı. Türk karasularına Yunan sahil güvenlik botu ve 8 balıkçı teknesi ile avlanmaya gelenlere, Türk sahil güvenlik botlarıyla engelleme yapıldı.

Kardak'ta yine gerginlik

Yunanistan ile Türkiye arasında, Ege Denizi'ndeki Kardak kayalarında yine gerilim yaşandı. Türk karasularına Yunan sahil güvenlik botu ve 8 balıkçı teknesi ile avlanmaya gelenlere, Türk sahil güvenlik botlarıyla engelleme yapıldı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına bugün öğle saatlerinde, Leros ve Kilimli Adası'ndan Yunan Sahil Güvenlik botu ve 8 balıkçı teknesi gelenler avlanmak istedi. Ancak Yunan sahil güvenlik botu ve balıkçılar, karşılarında devriye gezen 2 Türk sahil güvenlik botunu buldu. Türk ekipler, Yunan balıkçılar ve sahil güvenlik botunu kayalıklardan uzaklaştırdı. Türk ekipleri, karasulardan ayrılmak istemeyen Yunan balıkçıları İngilizce olarak uyardı. 2 saat süren gerginlik, Yunan balıkçıların Kilimli Adası'na dönmesiyle sona erdi. Yunan sahil güvenlik botundakiler de çekildikleri Kalolimnos Adası yakınlarında bir süre bekledikten sonra ayrıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kardak #yunanistan #ege denizi
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