Yunanistan ile Türkiye arasında, Ege Denizi'ndeki Kardak kayalarında yine gerilim yaşandı. Türk karasularına Yunan sahil güvenlik botu ve 8 balıkçı teknesi ile avlanmaya gelenlere, Türk sahil güvenlik botlarıyla engelleme yapıldı.

Yunanistan ile Türkiye arasında, Ege Denizi'ndeki Kardak kayalarında yine gerilim yaşandı. Türk karasularına Yunan sahil güvenlik botu ve 8 balıkçı teknesi ile avlanmaya gelenlere, Türk sahil güvenlik botlarıyla engelleme yapıldı.



Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına bugün öğle saatlerinde, Leros ve Kilimli Adası'ndan Yunan Sahil Güvenlik botu ve 8 balıkçı teknesi gelenler avlanmak istedi. Ancak Yunan sahil güvenlik botu ve balıkçılar, karşılarında devriye gezen 2 Türk sahil güvenlik botunu buldu. Türk ekipler, Yunan balıkçılar ve sahil güvenlik botunu kayalıklardan uzaklaştırdı. Türk ekipleri, karasulardan ayrılmak istemeyen Yunan balıkçıları İngilizce olarak uyardı. 2 saat süren gerginlik, Yunan balıkçıların Kilimli Adası'na dönmesiyle sona erdi. Yunan sahil güvenlik botundakiler de çekildikleri Kalolimnos Adası yakınlarında bir süre bekledikten sonra ayrıldı.