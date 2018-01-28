Yunanistan'da Türkiye arasında krize neden olan Kardak Adası yakınlarında yine sıcak saatler yaşanıyor. Türk Sahil Güvenlik botları, adaya yaklaşmak isteyen Yunanistan Savunma Bakanı'na izin vermedi.

Kardak'a çelenk atmak isteyen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, adaya yaklaştırılmadı.



Herhangi bir gerginlik olmadan yapılan ikaz üzerine Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan bakanın bölgeden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak yaptığı açıkalamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir." dedi.



Tartışmalı adacıklarla ilgili ilk kriz 1996 yılında yaşanmış, krizin ardından Kardak kayalıkları Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki hassas konulardan biri haline gelmişti.



Kardak Krizi Ocak 1996'da Yunanistan ile Türkiye arasında Figen Akat isimli Türk bandıralı bir geminin Kardak Kayalıkları'nda karaya oturmasının ardından Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında çıkan anlaşmazlık sonucu yaşanmıştı.



BAŞBAKAN KARDAK UYARISINDA BULUNMUŞTU



Kardak krizinin yıl dönümünde Yunanistan'a uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Biz terörle mücadele ile meşgulken komşularımızın bulanık suda balık avlama hevesine kapılması hiç yakışık almaz. Bunu da hoş karşılamayız. Buna benzer bir faaliyet eğer olursa Türkiye olarak bizim her zaman tedbirimiz vardır. Hiç kimse endişe etmesin." demişti.