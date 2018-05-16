Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi, 25'inci kuruluş yıldönümü toplantısını İstanbul'da yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde toplam 12 ülke meclis başkanının katıldığı toplantıya İsrail'in Kudüs'te yaptığı katliam damgasını vurdu. Toplantıda konuşan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 12 ülkeyi katliamı ortak bilidriyle kınamaya çağırdı. Rus temsilci de Türkiye'ye destek verdi.

Kardeniz'e kıyısı olan 12 ülkenin meclis başkanları bir araya geldi. Ekonomi zirvesine İsrail'in Kudüs'te yaptığı katliam damgasını vurdu.Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlementer Asamblesi, 25'nci kuruluş yıl dönümünde İstanbul'da bir toplantı düzenledi. TBMM'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Rusya Federasyonu, Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Yunanistan , Bulgaristan, Ermenistan, Romanya, Ukrayna, Moldova ve Sırbistan Meclis Başkanı katıldı.Yuvarlak masa toplantısında Türkiye adına açılış konuşmasını Meclis Başkanı İsmail Kahraman yaptı. Kahraman, İsrail'in Kudüs'te yaptığı katliamı "Kara Pazartesi" olarak değerlendirdii. Katılımci ülke Meclis başkanlarına bu katliamı görmezden gelmeyin çağrısı yaptı.Kahraman'ın ardından diğer Meclis başkanları da söz aldı. Tüm ülkeler İsrail'in saldırısını kınadı. Rusya Federasyonu'nun Duma Meclisi üyesi Pavel Shpaerov (Şiperov) "bu konuda Türkiye ile aynı fikirdeyiz" dedi.Toplantı arasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı Meclis Başkanı. ABD başkanı Trump'ın "İsrail'in kendini korumaya hakkı var " sözlerine tepki gösterdi.Kahraman, En büyük kabahatli olarak Trump'ı gösterdi.Tartışmalar ile devam eden toplantıda İsrail saldırısını kınayan ve Birleşmiş Milletler'i göreve çağıran bir ortak karar ise çıkmadı. Türkiye'nin kınama önerisini ülkelerinde değerlendirecek olan 11 ülke temsilcisi kesin kararını en geç bir hafta 10 gün içinde bildirecek.Gelen kararlardan oy çokluğuyla kınama kararı çıkması halinde, KEİPA ülkeleri adına İsrail'in Kudüs'teki katliamını kınayan bir açıklama yayınlanacak.