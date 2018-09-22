Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Görüşme, başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te yapıldı. Çavuşoğlu, görüşme sonunda düzenlenen basın toplantısında 'Biz her şartta Venezuela devletinin ve halkının yanında olacağız' diye konuştu.

Maduro-Çavuşoğlu görüşmesinde “İki kardeş millet, iki bağımsız devlet” vurgusu öne çıktı.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te kabul etti.



Görüşme sonunda basın toplantısı düzenlendi. Dış İşleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'daki temaslarında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını söyledi.



Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ve mesajlarını, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ilettiklerini aktardı.



Venezuela'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantılarda gördüm ki iki ülke arasında kardeşlik ilişkileri var ve içinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmamızı daha da artıracağız. Biz her şartta Venezuela devletinin ve halkının yanında olacağız" diye konuştu.



Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez de konuşmasında, iki ülke arasında altın ve enerji alanında gelişmekle olan ilişkiler bulunduğuna işaret etti.



Venezuela ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri daha da sağlamlaştırmak amacında olduklarını kaydeden Rodriguez, özellikle son dönemde "iki kardeş millet ve iki bağımsız devlet" arasında oluşan bağlara dikkati çekti.



Rodriguez, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun iki yıl önce Bağlantısızlar Hareketi toplantısı için ülkesinin Margarita Adası'na yaptığı ziyareti hatırlattı.



Türkiye ve Venezuela arasında sadece ikili ilişkiler alanında değil tüm uluslararası platformlarda eşit, saygılı ve güvene dayalı bir dünya için iş birliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti.



İki ülkenin dış politikadaki ortak hareketine de dikkati çeken Rodriguez, "Türkiye neredeyse Venezuela orada, Venezuela neredeyse Türkiye orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan selam yollamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr