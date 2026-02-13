Kardeşi ‘akıl sağlığı yerinde değildi’ demişti: Fatma Girik’in vasiyet davasında karar

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik’in vasiyetnamesinin iptali istemiyle kardeşi Günay Girik tarafından açılan davada mahkeme kararını verdi. Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Girik’in vasiyetinin hukuken geçerli olduğuna hükmetti.

Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, vasiyeti üzerine Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmişti. Sanatçı, 2018 yılında hazırladığı vasiyetnamesinde mirasını yeğeni Fatma Ahu Turanlı ile kız kardeşi Müyesser Girik arasında eşit şekilde paylaştırmıştı.

KARDEŞİ AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİ DEDİ

Vasiyetnamede ayrıca kardeşi Günay Girik’in iki çocuğu, koruyucu ailesi olduğu Ahu Aşkar ve evde çalışan yardımcıları dahil toplam 5 kişiye de belirli miktarlarda maddi pay ayrıldığı belirtilmişti. Ancak kardeşi Günay Girik, vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde ablasının akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek “vasiyetnamenin iptali” talebiyle dava açmıştı.

Dava sürecinde Fatma Girik’in vasiyetname düzenlediği tarihteki akıl sağlığının tespiti amacıyla dosya İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kurum tarafından hazırlanan raporda, “Fatma Girik’in vasiyet tarihi olan 26 Ekim 2018’de fiil ehliyetine haiz olduğunun kabulü uygun bulunmuştur” denildi. Raporda ayrıca kararın oy birliğiyle alındığı kaydedildi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Bodrum 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 11 Şubat’ta görülen 12’nci duruşmada karar açıklandı. Mahkeme, Günay Girik’in açtığı davayı reddederek Fatma Girik’in vasiyetinin hukuken geçerli olduğuna hükmetti.

“İRADEYE SAYGI MESELESİ”

Kararın ardından Fatma Ahu Turanlı ve Müyesser Girik’in avukatları Sabit Emekdar ile Eylem Pektaş yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu konu bir miras kavgası değil, bir iradeye saygı meselesidir. Mahkemenin kararı, merhume Fatma Girik’in özgür iradesinin hukuken teyididir. Günay Girik’in maddi menfaat uğruna ortaya attığı 'akıl sağlığı yerinde değildi' iddiası, aziz hatırasını lekeleme girişimidir ve bu iddiaların mesnetsiz olduğu tescillenmiştir."”

Avukatlar ayrıca medyada yer alan “miras krizi” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, sürecin Fatma Girik’in vasiyetine duyulan saygıdan ibaret olduğunu vurguladı. Açıklamada, asılsız iddialarla itibar suikastı yapanlara karşı yasal hakların saklı tutulduğu da belirtildi.