Kardeşi Ceyhan Mumcu da orada olacak: TGB’den Uğur Mumcu’nun evinin önünde anma programı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 24 Ocak 1993’te suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için anma programı düzenleyecek. Anma, 24 Ocak’ta saat 15.00’te Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Mumcu’nun evinin önünde yapılacak.

Aydınlık gazetesine konuşan TGB Ankara İl Başkanı Mirza Çelik, tüm Ankaralıları anma programına davet etti. Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Teşhir ettiği İkinci İsrail projesinin çöktüğü koşullarda Uğur Mumcu’yu anmak ve doğru anlamak Tam Bağımsız Türkiye mücadelesi bakımından tayin edici öneme sahiptir.”

Çelik, Türkiye Gençlik Birliği’nin Uğur Mumcu’nun mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü de vurguladı.

Anma programında, Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu ile TGB Genel Sekreteri Şaban Can Girgin’in konuşma yapacağı bildirildi.