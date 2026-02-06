Kardeşi tutuklanan Dilek Kaya İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Dilek İmamoğlu, kardeşi Ali Kaya’nın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu, “Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli?” ifadelerini kullandı.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun 4 Şubat’ta gözaltına alınan kardeşi Ali Kaya hakkında tutuklama kararı verildi.

Kararın ardından Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

Dilek İmamoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

"Bu neyin kini? Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? Topluma, vicdanlara ve geleceğimize ödetilen bu ağır bedelin bir açıklaması olmak zorunda. Sessizlik de artık bir cevap değildir. Açık, net ve dürüst bir açıklama istiyoruz herkesten!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “uyuşturucu” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

4 Şubat’ta düzenlenen operasyonda, Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile birlikte aralarında sosyal medya fenomenleri Kaan Kalyon, Ceylin Aydemir, Bahadır Gürceer, Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük’ün de olduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Ali Kaya dahil 13 kişi tutuklandı.

