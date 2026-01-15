Kardeşinden Ufuk Özkan açıklaması: Yanlış anlaşılmalar nedeniyle...

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Ufuk Özkan’ın durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı bilgilerin eksik ve yanlış anlaşıldığını belirterek tedavi sürecine dair ayrıntıları paylaştı.

Ufuk Özkan’ın yalnızca serumla beslendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Umut Özkan, kardeşinin genel durumunun stabil olduğunu ve moralinin yerinde bulunduğunu ifade etti. Yapılan tetkiklerin ardından mevcut durumda acil bir ameliyat riskinin bulunmadığı da aktarıldı.

Umut Özkan

“YANLIŞ ANLAŞILMALAR NEDENİYLE...”

Umut Özkan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün verdiğim röportaj sonrasında çıkan haberdeki bazı ifadeleri düzeltmek adına bu açıklamayı sizinle paylaşıyorum.

Abim yalnızca serumla beslenmemektedir. Kilo alabilmesi ve direncinin korunması için ana öğünlerine ek olarak mama ve serum takviyesi uygulanmaktadır; kendisi yemek yiyebilmektedir ve morali yerindedir.

Sağlık ekibimiz ve doktorlarımız tüm tetkikleri tamamlamış olup, ameliyat olması açısından şu an için herhangi bir risk bulunmamaktadır. Ancak karaciğer nakli gerekliliği ciddiyetini korumaktadır ve önceliğimiz bu sürecin en kısa sürede sağlıklı şekilde tamamlanmasıdır.

Sevenlerinin yanlış anlaşılmalar nedeniyle üzülmemesi adına bu düzeltmeyi paylaşmak istedim. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim.”

Açıklamayla birlikte, Ufuk Özkan’ın tedavi sürecinin planlı şekilde devam ettiği ve nakil sürecine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.