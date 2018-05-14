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Kardeşinin kimliğini kullanan FETÖ şüphelisi yakalandı

Sakarya'da, FETÖ soruşturması kapsamında aranan şüpheli, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Kardeşinin kimliğini kullanan FETÖ şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Akyazı Yeniorman mevkisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, arama noktasına yaklaşan bir araçtan inerek kaçan şüpheliyi fark etti.

Bir süre yaşanan kovalamacının ardından yakalanan şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan B.E olduğu tespit edildi.  

Şüpheli B.E'nin yakalandığı sırada, kardeşi O.E'ye ait kimliği ibraz ettiği ancak jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde gerçek kimliğinin belirlendiği öğrenildi. 

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya #fetö soruşturması
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