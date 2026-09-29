Kardeşler arasındaki kavga mahkemeye taşındı! Özcan Deniz: “Çok yersiz ve haksız”

Özcan Deniz, kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini ileri sürdü. Deniz, adliye önünde şu ifadeleri kullandı:

"Davayla ilgili çok yersiz ve haksız bir dava. Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil. 'Metres' demiş. Ondan sonra işte anneme ve küçük kız kardeşim Melek'e. 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı. Kız kardeşini, en küçük kız kardeşini bu zalimlerden korumak için yapılmış bir cümledir, durum bu. Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim."