Kardeşler arasındaki kavga mahkemeye taşındı! Özcan Deniz: “Çok yersiz ve haksız”
Sanatçı Özcan Deniz, kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'nin hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada Aydın'da tanık olarak dinlendi.
Ağabeyi Ercan Deniz ile kardeşi Yurda Deniz'in, diğer kardeşleri Sibel Deniz Semerci hakkında açtığı hakaret davasının duruşması Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tanık olarak dinlenen Özcan Deniz, ifade vermek üzere Aydın Adliyesi'ne geldi.
Deniz, ifadesinin ardından adliye önünde açıklama yaptı. Kız kardeşi Sibel Deniz Semerci'ye destek olmak amacıyla Aydın'a geldiğini belirten sanatçı, davanın haksız ve yersiz olduğunu savundu.
Özcan Deniz, kardeşinin sözlerinin hakaret kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini ileri sürdü. Deniz, adliye önünde şu ifadeleri kullandı:
"Davayla ilgili çok yersiz ve haksız bir dava. Karşı taraf suçlu ama işte bazen böyle kitapta yazan olmadığı için kız kardeşim Sibel şu an burada hakaretten yargılandı. Ettiği şey hakaret de değil. 'Metres' demiş. Ondan sonra işte anneme ve küçük kız kardeşim Melek'e. 'Bir daha bunları yaparsanız sizi yakarım' demiş. Kız kardeşimin kimseyi yaktığı ettiği yok, annedir. Kendi halinde bir hayatı vardır. Burada anneme yapılan zulmü görmüş, bilmiş ve buna müdahale etmiş bir kızdır. Ve söyledikleri de tamamen o an koruma amaçlı. Kız kardeşini, en küçük kız kardeşini bu zalimlerden korumak için yapılmış bir cümledir, durum bu. Ben de destek için geldim, tanık olarak geldim."
Mahkemenin, sanık Sibel Deniz Semerci hakkında ön ödeme ihtarı yapılmasına karar verdiği öğrenildi. Semerci'nin ön ödemeyi yapması halinde davanın düşmesi bekleniyor.