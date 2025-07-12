Karikatür krizi büyüyor! Leman yazı işleri müdürü adliyeye sevk edildi!

Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’ya yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra, savcılık ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

FRANSA'DAN DÖNER DÖNMEZ GÖZALTINA ALINDI

Aslan Özdemir hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polisleri, dün Fransa’dan gelen uçaktan inişi sonrası Özdemir’i gözaltına aldı. Ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdemir’in işlemleri burada devam etti.

Soruşturma kapsamında karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Leman dergisinin diğer yetkilileri; yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda infiale neden olan karikatürün yayımlanmasına ilişkin süreci yakından takip ettiğini ve tüm şüphelilerin hukuki sürecinin büyük bir titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmanın devam ettiği ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.