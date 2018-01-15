Peş peşe uyarılar yapıldı ama İstanbul'a aylardır beklenen hala kar gelmedi. Meteorolojinin kar konusundaki tahminleri bu sefer de tutmadı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak

İstanbul'da sıcaklıkların düşmesi hafta başından neri kar geliyor olarak yorumlandı.



Hazırlıklar da yapıldı. Ancak ocak ayının başından beri beklenen kar bir türlü yağmadı.



Hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gün bile vermişti.



'Pazartesi günü İstanbul'da kar görülecek' denildi.



Kar yağmamasına rağmen önlemler sürüyor.



Kent genelinde önemli noktalarda kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletiliyor.



ulusal.com.tr