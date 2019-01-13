Karayolları Genel Müdürlüğü karlı ve buzlu yolları kullanan vatandaşlara alması gereken önlemler ve sorumluluklarına yönelik uyarılarda bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karla mücadelenin tüm ülkelerde aynı yöntem ve tekniklerle uygulandığına dikkat çekilerek, yollara trafik hacmi ve öncelik sıralamasına göre müdahale edildiği vurgulandı.

Yolu genişletme ve tamamen temizleme çalışmalarının trafik akışı sağlandıktan sonra yapıldığı belirtilen açıklamada, yağış anında veya hemen sonrasında yolların tamamen siyah olmasının beklenmemesi gerektiği ifade edildi.

Hava değişimlerinden kaynaklanan buzlanmaya, aynı anda ve her kesimde müdahale edebilmesinin her zaman mümkün olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yolda kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi durumunda, trafik güvenliği, kazaların önlenmesi, can ve mal güvenliği açısından, yollar geçici süreyle trafiğe kapatılabilir. Kar ve tipinin yoğun olduğu koşullarda, yol kullanıcıları can güvenliği açısından, seyahatte ısrarcı olmamalı ve kapatılan yola girmemelidir. Yol sathına atılan tuz, sıcaklık eksi 9 santigrat derecenin altına düştüğünde kar ve buz mücadelesi açısından yetersiz kalır. Kış koşullarında yapılan seyahatlerde, yol güzergahında bölgesel olarak hava ve yol koşullarının hızlı değişkenlik gösterebileceği düşünülerek, tedbirli davranılmalıdır. Yolda kalan araçların çekilmesi Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunmadığı gibi karla mücadele araçlarında araç çekme donanımı da bulunmamaktadır. Ayrıca, bu araçlar çekme işini yapacak güç ve donanıma sahip değildir. Bu nedenle, araçların çekilmesi için ısrarcı olunmamalıdır."



"Karayollarında karla değil tırla mücadele ediyoruz"

Açıklamada, kış şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkılmaması gerektiğine dikkat çekilerek, kış lastiği takılması, emniyet kemeri kullanılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kışın seyahate çıkmadan önce güzergahtaki yol ve hava durumuyla ilgili bilgi alınmasının önemine işaret edilen açıklamada, araçta mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, olumsuz durumlar düşünülerek araçların yakıt tankının dolu tutulması, araçlarda yedek gıda ve kış koşullarına uygun kıyafetler bulundurulması gerektiği belirtilerek, uyarılar şöyle sıralandı:

"Aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan yol kesimlerinde yola girmek için ısrarcı olunmamalı, mahsur kalan araç sahipleri bulundukları şeridi terk etmemeli ve görevlilere yardımcı olmalıdır. Karla mücadele araçlarının, tipi nedeniyle kapanan veya kayarak yolu kapatan araçlara ulaşabilmeleri için sürücülerin özellikle sol şeridi boş bırakmaları gerekmektedir. Kar ve buzla mücadele araçları görüldüğü zaman fazla yaklaşılmamalı ve sollama yapılmamalıdır. Yolda kar henüz temizlenmemiş olabilir ve yola serpilmekte olan tuz veya agrega aracınıza zarar verebilir. Özellikle rampalarda tır olarak tabir edilen ağır vasıtaların kayarak yolu kapatmalarına sıkça rastlanmaktadır. Bu durumu 'Karayollarında karla değil, tırla mücadele ediyoruz' diye özetlemekteyiz. Bu nedenle sürücüler tarafından kış koşullarında, araçların hızı, yükü, görüş, yol ve hava durumuna göre ayarlanmalı, araç takip mesafesi arttırılmalı, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmalı, şerit ihlali yapılmamalıdır."



