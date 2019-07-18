Karlov cinayetinde yeni gelişme

Rus elçi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 1'i eski 6 TRT çalışanı FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Karlov cinayetinde TRT soruşturması derinleştirildi. 6 kişi gözaltına alındı.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonrası hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ise Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi yargılanıyor.



Davanın iddianamesinde suikast anının görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Buna göre, TRT'nin büyükelçiliklerin kültür etkinliklerine 3G canlı yayın cihazını götürmediği, ancak bu etkinlikte hazır bulundurduğu belirtildi. Aynı zamanda suikast anının Ana Haber'de sansürlenmeden yayınlandığı, bu nedenle de bu konunun üzerinde durulması gerektiği vurgulandı.



Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili yeni bir soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda 1'i eski 6 TRT çalışanı FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.



15 Temmuz sonrası çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 350'ye yakın kişi TRT'den ihraç edildi. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde TRT'de çalışan 897 kişinin FETÖ ile bağı olduğu belirtilmişti.





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