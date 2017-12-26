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Karlov cinayetindeki sır telefon

Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayetindeki sır telefon için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu devreye girdi. İsrail'in yurt dışına çıkarmak istediği cep telefonunun şifreleri yurt içinde, BTK-Emniyet işbirliği ile kırılacak.

Karlov cinayetindeki sır telefon

Rus Büyükelçi Andrey Karlov cinayetindeki sır perdesini aralayacak cep telefonu için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu devreye girdi.

Karlov'u öldüren ve FETÖ bağlantısı tespit edilen  Mevlüt Altıntaş'ın olay yerinde bulunan cep telefonunun şifresi yoğun çalışmalara rağmen kırılamamış, şifre kırma çalışmaları için görüşülen İsrail firmasının telefonu yurt dışına çıkarmasına izin verilmemişti.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre o cep telefonu için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışmalara başladı.

Kurum Başkanı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada, "Söz konusu harf ve rakamlardan oluşan şifre çok kolay kırılan bir şey değil. Kendi yazılımlarımızla birlikte satın aldığımız yazılımlar da var. Biz bu işi burada çözmeye çalışacağız" dedi.

Şifrenin kırılması için Emniyet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu birlikte çalışacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #karlov #Andrey Karlov #rus büyükelçi #Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu #israil
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