Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide suikastle öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlanarak, hazırlanan iddianame mahkemeye gönderilmişti. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine de yer verildi.



Buna göre Altıntaş, saldırıdan bir gün önce, 18 Aralık 2016'da, WhatsApp üzerinden "Elimde çok sayıda kitap var. Tayinim çıktı. Yanımda götürme imkanım olmadığı için faydalanmak isteyen kardeş varsa Ankara içinde getirebilirim." mesajı atıp irtibata geçtiği İbrahim Bilal Oduncu'nun iş yerine giderek dağıtılması için kitaplarını teslim etti.



Saldırının gerçekleştirildiği 19 Aralık'ta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Nöbetçi Büro Amirliğinde 07.00-19.00 saatleri arasında nöbetçi olarak görevlendirilen Altıntaş, nöbete gitmemek için doktor raporu alabilmek amacıyla internet üzerinden "ishal", "ishal belirtileri", "Onkoloji Hastanesi", "ishale rapor", "Aile Sağlığı Merkezi" ve "Sanatoryum Tıp Merkezi" şeklinde aramalar yaptı.



Altıntaş, Yenimahalle'deki Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek saat 08.29'da acil servise başvurdu ve bir gün istirahat raporu aldı. Saldırgan, 19 Aralık 2016 günü saat 10.00'da doktor raporunu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne teslim ettikten sonra Yenimahalle'deki bir iş yerinden 2 şarjör ile bir şarjör kılıfı satın aldı.



Olay günü



Şarjör ve şarjör kılıfı aldıktan sonra bir tatlıcıya uğrayan Altıntaş, ardından Keçiören Kalaba Mahallesi Granit Sokak'taki eve döndü. Altıntaş, saat 11.58'de elinde takım elbise kılıfı ve valiziyle evden ayrılıp taksiyle saat 12.15'te önceden rezervasyon yaptırdığı otele girdi.



Saat 18.30'da otelden çıkarak saldırının gerçekleştiği Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezine doğru yürüyen Altıntaş, saat 18.31'de Çağdaş Sanatlar Merkezine ulaştı.



Bir süre sergi alanında dolaşan Altıntaş, Büyükelçi Karlov'u arkasından takip etmeye başladı ve saat 18.46'da Karlov'un konuşma yapacağı kürsünün sol tarafına doğru geçti.



Daha sonra Büyükelçinin sağ arka çaprazına geçen Altıntaş, saat 19.05'te büyükelçiye 9 el ateş ederek eylemini gerçekleştirdi. Saldırgan, saat 19.08'de yerde yatan Karlov'a silahını doğrultarak bir el daha ateş etti.