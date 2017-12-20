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Karlov soruşturmasında yeni gelişmeler

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov soruşturmasında FETÖ perdesi aralanıyor. Suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefon şifresinin kırılması için Ankara, Hindistan'dan bir şirket ile temasa geçecek. Soruşturma için Ankara'ya gelen Rus heyet ise "beyaz hackerları" önerdi.

Karlov soruşturmasında yeni gelişmeler

Türkiye ve Rusya'nın ortaka yürüttüğü Rus Büyükelçi Andrey Karlov soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Ankara'daki incelemeler sırasında Korlov öldüren tetikçi polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefon şifresi hala kırılamadı. Soruşturmanın gecikmesini istemeyen Ankara, İsrailli şirketle temasa geçti. 

Ancak İsrail firması 20 bin dolar istedi, şifrenin kırılacağı garantisi vermedi ve cep telefonunu yurtdışına çıkartmak istedi. Bunun üzerine başsavcılık, bu firmayla sürdürülen görüşmeleri sonlandırdı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şifrenin kırılması için görevli tüm birimlere “Ne gerekiyorsa yapılsın” talimatı verdi.

Suikasta ilişkin Türk yetkililerle görüşen Rus heyeti, şifrenin kırılabilmesi için Hindistan merkezli bir şirketi adres gösterirken, "beyaz hacker" önerisinde de bulundu. Türk yetkililerin Hindistan teklifine sıcak baktığı ve kısa sürede temas kurulacağını aktardığı belirtildi. 

Türkiye’ye gelen Rus heyeti, önceki gün soruşturma savcısı Adem Akıncı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet yetkilileri toplantı yaptı. İki ülkede suikastin arkasında FETÖ'nün olduğu konusunda hem fikir. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #ankara #Andrey Karlov
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