Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve iddianame aşamasında olan soruşturma bir yıldır devam ediyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden geçen bir yılda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve iddianame aşamasında olan soruşturma devam ediyor.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.



İyileşen ve yeniden ivme kazanan Türkiye-Rusya ilişkilerine zarar vermeyi amaçlayan bir provokasyon olarak değerlendirilen saldırının, Türkiye'nin "güvenli bir ülke olmadığı" imajı oluşturmak ve Türkiye ile Rusya arasında bir gerilime sebep olarak Suriye ile ilgili işleyen süreci engellemek için yapıldığı öne sürüldü.



Karlov'un öldürülmesinden sonra Başsavcılıkça başlatılan ve iddianame aşamasında olan soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 13'ü emniyetteki işlemlerin ardından 13'ü de yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 3'ü polis 4 şüpheli tutuklandı. Bu kişilerden ikisi "Silahlı terör örgütüne üye olmak", ikisi de "Tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Tutuklanan polislerden Sercan Başar, Altıntaş'ın ev arkadaşı, Kaan Bülbül, Altıntaş'ın okuldan arkadaşı ve Ramazan Yücel'in Altıntaş'ın polis okulundan "abisi" ve Hayreddin Aydınbaş'ın ise Guru Medya Yayın Grubu Başkanı olduğu öğrenildi.



Altıntaş'ın silinen e-postaları ve kırılamayan cep telefonu şifresi ise soruşturmada henüz aydınlatılamayan noktalar arasında yer aldı.



Bilgisayar seri numarası sanal ortamda oluşturuldu

Suikastçı Altıntaş'ın mail ve sosyal medya hesaplarını inceleyen savcılık, buralardaki yazışmaların, olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra KKTC'deki bir öğrenci yurdundan silindiğini tespit etti. Savcılığın, Google'dan talep ettiği mail içerikleri, ABD'li şirket tarafından verilmedi.



FETÖ üyelerince VPN bağlantısı kurularak silindiği belirlenen mesajların IP adresinin ABD'de bir firmaya ait olduğu ortaya çıkartıldı. Adresin "Expres VPN" isimli şirketten kiralandığı ve firmanın log kaydı tutmadığı belirtildi. Şirket, ABD ve Avrupa hukuk kurallarına tabi olmadığını bildirdi ve yazışmalardan olumlu bir sonuç alınamadı.



Savcılık, mesaj içeriklerinin silinmesinde kullanılan bilgisayarın seri numarasına, Altınbaş'ın mail hesabı oluştururken yazdığı güvenlik sorularından ulaştı. Mesajları silen kişinin bağlantı yaptığı bilgisayarın sahibinin tespiti için Apple firması ile yazışma yapan savcılık, bilgisayarın seri numarasının sanal ortamda oluşturulduğu, böyle bir bilgisayarın bulunmadığını tespit etti.



Altıntaş'ın silinen mail hesabındaki içeriklerin tespiti için FBI ile yapılan yazışmalardan da olumlu sonuç alamayan savcılık, fail Altıntaş'ın olay tarihinde kullandığı akıllı telefonun şifresinin kırılması için başka bir ABD'li şirketten yardım istedi ancak şirketten konuya yardımcı olunamayacağı cevabı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanları, Altıntaş'ın mail adresinin şifresini çözerek, telefonundaki hesabına erişti ve yedekleme bilgilerine ulaştı.



Rusya, heyet göndermişti

Saldırının ardından soruşturma sürecini Türk yetkililerle birlikte yürütmek için Rusya'dan 18 kişilik heyet gönderildi.

Savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, adli tıp yetkilileri ve psikologlardan oluşan Rus heyeti, olayın yaşandığı Çağdaş Sanatlar Merkezine gelerek incelemelerde bulundu.



İncelemelerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden heyet, terörle mücadele, siber suçlarla mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerinden soruşturma süreci ve gelinen nokta hakkında bilgi aldı.



FETÖ kanalında benzer olay

Heyet, FETÖ tarafından yetiştirildiği ve örgüt üyesi olduğu değerlendirilen Altıntaş'ın HTS kayıtları, sosyal medya hesaplarındaki görüştüğü kişiler ve mesajları ile ilgili çalışmalar hakkında Türk yetkililerin görüşüne başvurdu.



FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de yayınlanan "Nizama Adanmış Ruhlar" dizisinin 89. bölümünde Karlov cinayetine benzer bir konunun ele alınması soruşturma sürecinin ilginç ayrıntıları arasında yer aldı.



Aralık 2014'te yayınlanan dizide, bire bir benzer senaryo işlenmiş ve dizideki suikastla Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulması konu alınmıştı.



Failin cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü

Suikast sonrası polisle girdiği çatışmada öldürülen Altıntaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada, Türk ve Rus yetkililerce incelenen cesedi, failin ailesi teslim almadı.



Adli Tıp Kurumu yetkililerince, belediye ekiplerine teslim edilen cenaze, 13 Ocak 2017'de kimsesizler mezarlığına defnedildi.