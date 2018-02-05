İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe 10 bin 330 öğrenci katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen "Karneni getir buzda kay" etkiliğine çok sayıda öğrenci katıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Ocak-2 Şubat'ta Silivrikapı Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyondan 10 bin 330 öğrencinin yararlandığı belirtildi.



Belediyenin çocuklarda ve gençlerde spor kültürünü geliştirmek ve onlara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak için birçok projeye imza attığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Karnesini getiren öğrencilerin ücretsiz olarak buz pateni keyfi yaşadığı etkinliğe ilgi yoğun oldu. İlköğretim ve lise düzeyinde 2 hafta süresince toplam 10 bin 330 öğrenci uzman eğitmenler eşliğinde ilk kez buz pateni yapma heyecanı yaşayarak festivale renk kattı. Sporun her branşında birçok etkinliğe imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere karne etkinliğiyle de buz pateni deneyimi yaşattı."